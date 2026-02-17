Vinicius ha detto che Luka Modric è “pazzo” e che nessuno nel calcio può avvicinarsi a lui a quella età. Il giocatore del Real Madrid, ora al Milan, ha commentato così durante una diretta su Twitch con Ibai Llanos, sottolineando quanto il centrocampista croato continui a stupirlo. Vinicius ha anche spiegato di aver imparato molto da Modric, che considera ancora uno dei migliori in circolazione.

Vinicius Junior, esterno del Real Madrid e della Nazionale Brasiliana, è intervento nel canale Twitch di Ibai Llanos parlando di Luka Modric, suo ex compagno ai blancos ora al Milan di Massimiliano Allegri. Il calciatore brasiliano ha speso parole piene di stima nei confronti del croato: secondo Vinicius, infatti, al mondo non esiste nessun del livello di Modric che, ricordiamo, ha quasi 41 anni ed è ancora determinante, correndo instancabilmente per 90 minuti. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Milan tra Lega, mercato e recuperi: Cardinale presente! Torna Saelemaekers? Occhi in Belgio “Luka Modric è crazy. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, senti Vinicius: “Modric è crazy. non c’è nessuno come lui nel calcio a quell’età”

Dario Marcolin ha commentato il gol di esterno di Luka Modric durante Pisa-Milan, attribuendo il suo tiro preciso all’uso insolito dell’esterno come se fosse un piatto.

