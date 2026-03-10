Milan la sentenza su Ricci I retroscena su Estupinan Novità su Kean Bomba Gimenez

Il Milan ha ricevuto una sentenza riguardante Ricci, mentre si fanno insistenti i retroscena su Estupinan, con dettagli sulla sua possibile mossa al club. Sul fronte delle trattative, ci sono aggiornamenti significativi su Kean e Gimenez, entrambi coinvolti in questioni che attirano l’attenzione dei tifosi e degli addetti ai lavori. Tutti questi elementi compongono un quadro ricco di novità in vista del derby.

Milan, i rossoneri hanno vinto di nuovo il derby contro l'Inter. Tre punti grazie al bellissimo gol di Pervis Estupinan. Ecco le top news del 10 marzo 2026 da Pianeta Milan: tutti i retroscena del derby: la mossa Estupinan. Novità importanti per quanto riguarda Kean e Gimenez. La sentenza su Ricci e i gol subiti dai rossoneri. PROSSIMA SCHEDA>>> Il giornalista Matteo Moretto ha parlato in live su 'YouTube' anche del calciomercato del Milan e in particolare della situazione legata a Moise Kean della Fiorentina: "E' una notizia di gennaio. Ne parlai come un retroscena di mercato. Il profilo che piaceva di più ad Allegri era quello di Kean che non si sarebbe mosso dalla Fiorentina a gennaio, c'è un legame particolare. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, la sentenza su Ricci. I retroscena su Estupinan. Novità su Kean. Bomba Gimenez Articoli correlati Milan, polemiche inutili contro Saelemaekers. Estupinan verso la cessione. Rivelazione su GimenezMilan, i rossoneri riescono a battere non senza patemi la Cremonese allungando sul quinto posto (ora il Como è a meno 9) e arrivando al derby contro... Leggi anche: Milan, Ricci ci crede. L’avviso su Allegri. Si rivede Gimenez. Leao rinnova?