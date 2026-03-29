Milan bomba Vlahovic Ecco il primo colpo Novità sul mercato di Tonali E spunta un centrocampista

Oggi si segnalano diverse novità nel mondo del calcio. Emerge una notizia riguardante un attaccante, considerato un obiettivo di mercato, con dettagli sul suo futuro. Sono inoltre state riportate aggiornamenti su un centrocampista e su un primo trasferimento ufficiale dei rossoneri. Per quanto riguarda un centrocampista, sono circolate informazioni su una possibile operazione in corso.

Sta per iniziare la settimana che porta al weekend di Pasqua che per il Milan significa sfida contro il Napoli. Spazio però al calciomercato: bomba su Vlahovic. Le ultime novità su Tonali e il primo colpo piazzato dai rossoneri. A centrocampo spunta un altro obiettivo. Ecco le top news del 29 marzo 2026 da Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA>>> Già deciso il destino dell'ex centrocampista del Milan Sandro Tonali? Il giocatore italiano potrebbe lasciare il Newcastle in estate. Ecco le ultime novità dal giornalista Matteo Moretto. "In cima alla lista dei desideri del Manchester United per rinforzare il centrocampo c’è Sandro Tonali. Nelle prossime settimane si capirà la reale fattibilità dell’operazione. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan, bomba Vlahovic. Ecco il primo colpo. Novità sul mercato di Tonali. E spunta un centrocampista Articoli correlati Calciomercato, primo colpo del Milan: preso Kostic. Paragone con Vlahovic. Ecco il pianoCalciomercato Milan, è arrivato il primo colpo del mercato estivo per la dirigenza rossonera e si tratta del giovane attaccante Andrej Kostic in... Tonali Juve, l’ex Milan in pole sul taccuino della dirigenza bianconera: la condizione per portare il centrocampista a TorinoAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Tutti gli aggiornamenti su Milan bomba Vlahovic Ecco il primo... Milan, interesse confermato per Vlahovic a zero: contatto tra Tare e il suo agente, ecco cosa succedeDusan Vlahovic e un futuro ancora tutto da scrivere. L'attaccante serbo è l'oggetto del desiderio di diverse società pronte a fare sforzi economici importanti pur di ottenere il 'sì' del classe 2000. calciomercato.com Milan in pole per Vlahovic: dubbi fisici e ingaggio allontanano il BarcellonaSecondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall’Inghilterra, il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe tingersi di rossonero. L’attaccante della Juventus, al centro di voci e manovre in vista ... it.blastingnews.com