Chaka Traorè, attualmente in forza alla squadra Under 23 di una società di calcio, ha dimostrato una crescita significativa durante la stagione. È considerato uno dei talenti più promettenti tra i giovani calciatori e si sta preparando per un trasferimento in Serie A. La società sta valutando il suo inserimento nel primo team, in vista di un possibile debutto nel massimo campionato italiano.

Il Milan Futuro continua con la sua ottima stagione in Serie D: la squadra di Massimo Oddo sta crescendo mettendo in mostra i tantissimi talenti presenti nel settore giovanile del club. Talenti che stanno trovando spazio importante con l'obiettivo di arrivare in Serie A. Chi potrebbe fare il grande salto il prossimo anno? Uno dei giocatori in rampo di lancio e più pronto è Chaka Traorè. Per Chaka Traorè sono 18 le partite giocate in Serie D in questa stagione con il Milan Futuro con 7 gol e 3 assit e quindi 10 partecipazioni alla rete in sole 18 presenze. Una media di 0,6 partecipazioni a partita. Numeri offensivi davvero molto interessanti quelli dell'esterno classe 2004 che sta continuando la sua esperienza con l'Under 23 rossonera crescendo e migliorando sempre di più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan Futuro, Chaka Traorè stagione clamorosa: è pronto per il grande salto in Serie A

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