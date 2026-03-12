Milan scatenato | tutto su Gila? Ecco il nome per l’attacco! Dalla Germania spunta…

Il Milan si prepara a definire il futuro dell’attacco e guarda con attenzione a un possibile arrivo dalla Germania. La giornata del 12 marzo 2026 porta aggiornamenti su possibili movimenti di mercato e indiscrezioni, mentre la società lavora per rafforzare la rosa in vista delle prossime competizioni. La situazione si fa calda tra i rumors e le trattative che potrebbero presto portare a novità ufficiali.

Ampio spazio è stato dedicato al Milan suoi quotidiani nella mattina di oggi, mercoledì 11 marzo 2026. Tante novità sul mondo rossonero: dal calciomercato a vecchi amici che si rivedono, fino alle parole di alcuni personaggi di spicco. Il successo nel derby ha riacceso l'entusiasmo dei tifosi, ma ora serve dare continuità alla vittoria contro l'Inter per proseguire la rincorsa scudetto. Vediamo insieme quali sono le migliori notizie di questa prima parte di giornata raccolte dalla redazione di Pianeta Milan. Secondo diverse fonti, il Milan di Allegri sembrerebbe essere sul giovane 2007 Kerim Alajbegovic. Il giovane è un esterno offensivo che può giocare tranquillamente anche da prima punta.