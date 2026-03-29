Milan | interesse per Rashford

Il Milan ha ripreso a seguire con interesse Marcus Rashford, attualmente in prestito al Barcellona dal Manchester United. Se i catalani non decideranno di esercitare l’opzione di riscatto di 30 milioni di euro, il club rossonero potrebbe considerare l’acquisto dell’esterno offensivo inglese nella prossima sessione di mercato estiva.

Il Milan torna a monitorare con attenzione Marcus Rashford. L’esterno offensivo inglese, attualmente in prestito al Barcellona dal Manchester United, potrebbe diventare una delle opportunità di mercato estivo se i catalani decidessero di non esercitare l’opzione di riscatto da 30 milioni di euro. Secondo diverse fonti inglesi e italiane, il Barcellona sta avendo ripensamenti sul pagamento della clausola. Dopo un avvio promettente nella stagione 202526, Rashford ha visto calare il suo minutaggio nella seconda parte dell’annata (solo 5 presenze da titolare in Liga nel 2026), e i problemi finanziari dei Blaugrana rendono sempre più complicata l’operazione definitiva. 🔗 Leggi su Dailymilan.it

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