L’attaccante del Napoli ha svolto recenti visite mediche. Restano da chiarire le sue condizioni e la possibilità di vederlo in campo contro la Juventus. Ecco le ultime notizie sulle sue condizioni e le eventuali scelte tecniche del club.

Giovane Napoli, visite mediche per l’attaccante: ci sarà il brasiliano contro la Juventus? Ecco che cosa filtra in queste ultime ore. La Juventus deve alzare la guardia, perché l’avversario di domani si è appena rinforzato con un innesto di qualità e prospettiva pronto a scendere subito in campo. L’avventura di Giovane con la maglia del Napoli è ufficialmente iniziata e potrebbe avere il suo battesimo di fuoco proprio allo Stadium. Nella mattinata di oggi, sabato 24 gennaio 2026, il calciatore ha mosso i primi passi formali da nuovo tesserato azzurro, presentandosi a Milano per sostenere i test fisici propedeutici alla firma sul contratto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Giovane Napoli, visite mediche per l’attaccante: ci sarà contro la Juventus? Ecco cosa filtra – VIDEO

Giovane Napoli: visite mediche per l’attaccante a Milano, inizia l’avventura del brasiliano in azzurro – VIDEOIl giovane attaccante proveniente dall’Hellas Verona ha svolto le visite mediche a Milano, segnando l’inizio della sua esperienza con il Napoli.

Giovane: tutto fatto con il Napoli: ci sarà domenica contro la Juve? Cosa filtra da Castel VolturnoSegnali provenienti da Castel Volturno indicano che il giovane giocatore, ormai vicino al passaggio al Napoli, sarà probabilmente disponibile per la partita di domenica contro la Juventus.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Argomenti discussi: Napoli-Giovane, fissata la data delle visite mediche; Calciomercato, le notizie di oggi: Juve in chiusura per En Nesyri. Napoli, domani le visite di Giovane. Lucca ufficiale al Nottingham Forrest; Napoli, in arrivo Giovane dal Verona: costi e dettagli della trattativa. Manna punta anche un esterno: i nomi sulla lista; Napoli-Giovane, visite mediche domani a Milano.

Giovane sbarca a Napoli: ora visite mediche e firma, sarà in panchina con la JuveGiovane si prepara a diventare un nuovo calciatore del Napoli. Il talento brasiliano, acquistato dall' Hellas Verona, è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano intorno alle 11:15 di oggi, sabato ... corrieredellosport.it

Napoli, Giovane a Milano per le visite: c’è la Juve nel mirino | VIDEO CM.ITL’attaccante brasiliano sta svolgendo le visite mediche: domani sarà a disposizione di Conte per il big match dell’Allianz Stadium ... calciomercato.it

ULTIM'ORA SKY - #Napoli, #Giovane è arrivato alla clinica La Madonnina di Milano per le visite mediche. "Sono molto contento". - facebook.com facebook

#Giovane sbarca a #Napoli: ora visite mediche e firma, sarà in panchina con la Juve x.com