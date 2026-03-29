Il Milan ha annunciato l'acquisto di Andrej Kostic, attaccante nato nel 2007 proveniente dal Partizan Belgrado. La società ha comunicato i dettagli dell'operazione e le cifre coinvolte. Si tratta di un investimento sul giovane calciatore, considerato di prospettiva, che entrerà nel settore giovanile del club. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contratto o sulla durata dell'accordo.

Calciomercato Milan, è arrivato il primo colpo del mercato estivo per la dirigenza rossonera e si tratta del giovane attaccante Andrej Kostic in arrivo dal Partizan Belgrado. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport' la prima punta è a Milano da ieri sera e questa mattina si sottoporrà alle visite mediche con il club rossonero prima di tornare in Serbia per concludere la stagione. In 27 partite in campionato ha segnato 10 gol. LEGGI ANCHE: Milan, occhi anche in Germania: colpo di calciomercato a centrocampo? Nella lista rossonera.>>> Come sottolinea la rosea il Milan lo stava puntando da mesi e ha accelerato per chiudere il colpo di calciomercato e anticipare tutta la concorrenza sul giocatore. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, che colpo: ecco Kostic. Cifre e dettagli. Ecco il piano per il classe 2007

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