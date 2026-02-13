Odogu | pochissimi minuti con il Milan Ecco cosa filtra sul suo futuro

Odogu ha trascorso solo pochi minuti in campo con il Milan, e ora si parla di un possibile trasferimento a causa della scarsa occasione offertagli da Allegri.

Odogu non ha ancora lasciato il suo segno con il Milan: come ricorda Gazzetta.it ha totalizzato 12 minuti in Coppa Italia con il Lecce e 4 in campionato col Verona. Per concederli minuti ha giocato anche tre partite complete con il Milan Futuro in Serie D. Come racconta la rosea il piano a gennaio sarebbe stato quello di prestarlo per farlo giocare, ma il mancato arrivo di un nuovo difensore avrebbe bloccato qualsiasi ragionamento sul possibile prestito di Odogu. LEGGI ANCHE: Bomba Pulisic dall'Inghilterra: "Apertura alla Premier League. Il Milan informato che.">>> Secondo il quotidiano ci sarebbero ampie rassicurazioni sulla consapevolezza di Odogu: questa prima stagione con la maglia del Milan sarebbe utile per capire bene come funziona un club così importante, capire il calcio italiano e le richieste che fa Allegri alla sua difesa e alla fase difensiva della squadra. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

