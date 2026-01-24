Tonali, centrocampista italiano ex Milan, è nel mirino della Juventus, che valuta le condizioni per portarlo a Torino. La dirigenza bianconera considera il suo ruolo come elemento chiave nel centrocampo, ma le richieste di club inglesi rendono l’operazione complessa. La trattativa resta in fase di sviluppo, con l’obiettivo di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti.

Tonali Juve, il centrocampista azzurro identificato come leader totale ma le richieste inglesi rendono l’affare quasi impossibile. L’esperto di mercato Fabrizio Romano ha acceso i riflettori su quello che si profila come il vero, grande sogno proibito della Juventus in vista della prossima stagione. Al centro dei pensieri della dirigenza c’è sempre e solo un nome: Sandro Tonali. Attraverso il suo canale YouTube, il giornalista ha dipinto uno scenario chiarissimo: per il club bianconero, il centrocampista ex Milan non è una semplice opzione di mercato, ma un pallino assoluto, il profilo ideale che incarna perfettamente l’identikit del calciatore “totale” cercato dall’AD Comolli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Tonali Juve, l’ex Milan in pole sul taccuino della dirigenza bianconera: la condizione per portare il centrocampista a Torino

Argomenti discussi: Juventus, il sogno Tonali: le condizioni per prenderlo, e perché lui dica sì; Dall'Italia all'Ital-Juventus: Chiesa, Tonali, Maldini, Frattesi e Fortini per Spalletti, sarà una Signora in azzurro?; Tonali conteso dai top club europei: il motivo per cui il Newcastle è pronto a favorire la Juventus; Calciomercato Juventus, blitz con sorpresa su En-Nesyri. Kolo Muani, Tonali e le clamorose voci bianconere.

Tonali-Juve, l’ultimo messaggio fa sognare i tifosi bianconeriArriva un nuovo importante annuncio su Sandro Tonali: adesso tutti i tifosi della Juventus sognano in grande. calciomercato.it

Kalulu chiama Tonali alla Juve: È forte. Insieme abbiamo vinto lo scudetto, siamo molto legatiNel corso della lunga intervista concessa a Tuttosport, il difensore bianconero Pierre Kalulu ha chiamato alla Juventus il suo amico Sandro Tonali, centrocampista. tuttomercatoweb.com

Pierre #Kalulu si racconta a Tuttosport e parla dell'amico Sandro #Tonali: "Abbiamo vinto insieme, a lui sono molto legato, è un giocatore forte" Il difensore della #Juventus frena le voci di mercato: "Ora siamo in squadre diverse e sono contento dei comp - facebook.com facebook

Romano: “Per la #Juventus Sandro #Tonali è un pallino. Se ci fosse un budget illimitato la Juventus lo prenderebbe sicuramente. Per l’estate la Juventus ci pensa. Il Newcastle chiede più di 70 milioni di euro per venderlo in estate, se si dovesse aprire una po x.com