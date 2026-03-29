Migliori citycar e utilitarie | confronto prezzi e consumi?

Da ilgiornaledigitale.it 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le citycar e utilitarie rappresentano le auto più vendute in Italia, grazie alle loro dimensioni compatte e ai costi di gestione contenuti. Queste vetture sono apprezzate per la facilità di parcheggio e il consumo ridotto, caratteristiche che le rendono adatte a un’ampia gamma di guidatori. Un confronto tra modelli, prezzi e consumi permette di analizzare le opzioni disponibili sul mercato.

Le citycar e utilitarie sono le auto più vendute in Italia: compatte, facili da parcheggiare e con costi di gestione ridotti. Il mercato offre opzioni per tutti i budget, dalla Dacia Sandero a meno di 15.000 € fino a citycar elettriche come la Dacia Spring. Ecco la classifica aggiornata con prezzi, consumi e dimensioni. Top 10 citycar: la classifica. Modello Prezzo da Consumo reale Pro Fiat Pandina Hybrid 15.950 € 4,9 L100 km Versatilità, versione GPL Dacia Sandero 14.800 € 5,2 L100 km Prezzo imbattibile, spazio Hyundai i10 16.350 € 5,0 L100 km Dotazione completa, garanzia 5 anni Kia Picanto 15.750 € 5,1 L100 km Garanzia 7 anni, design moderno Suzuki Swift 18. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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