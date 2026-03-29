Migliori citycar e utilitarie | confronto prezzi e consumi?

Le citycar e utilitarie rappresentano le auto più vendute in Italia, grazie alle loro dimensioni compatte e ai costi di gestione contenuti. Queste vetture sono apprezzate per la facilità di parcheggio e il consumo ridotto, caratteristiche che le rendono adatte a un’ampia gamma di guidatori. Un confronto tra modelli, prezzi e consumi permette di analizzare le opzioni disponibili sul mercato.

Le citycar e utilitarie sono le auto più vendute in Italia: compatte, facili da parcheggiare e con costi di gestione ridotti. Il mercato offre opzioni per tutti i budget, dalla Dacia Sandero a meno di 15.000 € fino a citycar elettriche come la Dacia Spring. Ecco la classifica aggiornata con prezzi, consumi e dimensioni. Top 10 citycar: la classifica. Modello Prezzo da Consumo reale Pro Fiat Pandina Hybrid 15.950 € 4,9 L100 km Versatilità, versione GPL Dacia Sandero 14.800 € 5,2 L100 km Prezzo imbattibile, spazio Hyundai i10 16.350 € 5,0 L100 km Dotazione completa, garanzia 5 anni Kia Picanto 15.750 € 5,1 L100 km Garanzia 7 anni, design moderno Suzuki Swift 18. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it © Ilgiornaledigitale.it - Migliori citycar e utilitarie: confronto, prezzi e consumi? Articoli correlati Le citycar e utilitarie più sicure in caso di incidente: i risultati dei crash test Euro NcapTra i molti aspetti da considerare nella scelta di un'auto c'è sicuramente quello della sicurezza. Leggi anche: Fiat Pandina: prova, prezzo e consumi della citycar intramontabile Dacia Sandero vs Toyota Yaris 2026: Confronto Completo, Prezzi, Consumi e Affidabilità Altri aggiornamenti su Migliori citycar Temi più discussi: Le 10 migliori auto piccole del 2026; 8 auto perfette per la città (senza spendere troppo); Auto usate: le utilitarie sempre le più richieste, Fiat Panda e 500 su tutte; Quali sono le city car che consumano meno?. Citycar sotto i 20.000 euro, le 8 migliori da comprare nel 2026Otto citycar sotto i 20.000 euro per il 2026: modelli benzina, ibridi ed elettrici pensati per la città, tra risparmio, tecnologia e facilità di utilizzo ... virgilio.it Auto piccole: utilitarie e city-car, quali sono le differenzeIl concetto di utilitaria è figlio indiscusso della visione Fiat nell'immediato Dopoguerra. La prima utilitaria risale al 1948, quando viene introdotta la gamma della 500 B, la Topolino di seconda ... gazzetta.it Quale citycar scegliere ecco le migliori 8 sotto i 20 mila euro. Scopri la lista: https://www.virgilio.it/motori/auto/migliori-citycar-sotto-20mila-euro-2026/321129/ - facebook.com facebook