Euro NCAP ha pubblicato i risultati dei recenti crash test sulle citycar e utilitarie, valutando la sicurezza di diversi modelli disponibili sul mercato. Le prove hanno analizzato vari aspetti delle vetture, assegnando punteggi che riflettono il livello di protezione offerto in caso di incidente. I dati forniti consentono di confrontare le performance di sicurezza delle auto più compatte.

Tra i molti aspetti da considerare nella scelta di un'auto c'è sicuramente quello della sicurezza. Tuttavia per comprendere quanto una vettura sia effettivamente "sicura" ci sono numerosi parametri e scenari da tenere presenti e analizzare. Fortunatamente ci sono realtà che si occupano proprio di questo: valutare gli standard di sicurezza delle vetture, verificandone il comportamento attraverso i crash test. Euro Ncap, il programma europeo di valutazione dei nuovi modelli di automobili, è una di queste. Euro Ncap pubblica ogni anno i risultati di una serie di test d'urto sui veicoli e fornisce una valutazione di sicurezza sui principali modelli di auto sul mercato. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le citycar e utilitarie più sicure in caso di incidente: i risultati dei crash test Euro Ncap

Articoli correlati

Auto più sicure: Euro NCAP e Cina spingono per pulsanti fisici contro la distrazione da touch.La sicurezza stradale spinge verso un cambiamento radicale nel design delle auto: meno dipendenza dai comandi touch e un ritorno a pulsanti fisici...

Serie B. Mantova, crash test Catanzaro: "Più coraggio»La sconfitta in casa della Reggiana ha fatto scivolare nuovamente il Mantova in zona playout: +1 dalla retrocessione diretta, -2 dalla salvezza.

Altri aggiornamenti su Euro Ncap

Temi più discussi: Le citycar e utilitarie più sicure in caso di incidente: i risultati dei crash test Euro Ncap; MG 2, un concept anticiperà l'uscita dell'attesa city car elettrica; Auto cinesi: come stanno ridisegnando il mercato automobilistico italiano.

Euro NCAP aggiorna le norme su protocolli, test e 'stelle'Euro NCAP, il consorzio indipendente che valuta la sicurezza dei nuovi modelli di veicoli ha annunciato importanti modifiche ai test e ai protocolli che entreranno in vigore al 2026 per meglio ... ansa.it

Euro NCAP: svelate le cinque vetture più sicure del 2024Alla fine di ogni anno è tempo di bilanci e di classifiche e, tra quelle classiche, c’è quella stilata da Euro NCAP sulla sicurezza delle vetture, in base ai test effettuati dall’ente europeo nel ... motorionline.com

, ` , ’ Negli ultimi anni gli interni delle auto si sono trasformati in grandi tablet su ruote. Ma qualcosa sta cambiando. Dal 2026 Euro NCAP penalizzerà le auto senza comandi fisici per f - facebook.com facebook