La fabbrica di razzi Michoud, situata a New Orleans, ha portato a termine l’assemblaggio principale del terzo stadio centrale destinato alla missione Artemis III il 8 gennaio 2026. La conclusione di questa fase segna un passo importante per la preparazione del lancio lunare, con i lavori che proseguono secondo il cronoprogramma stabilito.

La fabbrica di razzi Michoud, situata a New Orleans, ha completato l’assemblaggio principale del terzo stadio centrale per la missione Artemis III il 8 gennaio 2026. Questo traguardo tecnico segna un passaggio cruciale verso il ritorno dell’uomo sulla Luna, con lo spostamento previsto verso il Centro Spaziale Kennedy più avanti nel 2026. L’impianto copre 832 ettari e ospita oltre due milioni di piedi quadrati di spazio manifatturiero sotto un’unica tettoia, fungendo da cuore pulsante della produzione missilistica americana per decenni. La struttura, acquisita dalla NASA nel 1961 su consiglio di Wernher von Braun, è stata trasformata da ex stabilimento militare in un hub produttivo che ha sostenuto le missioni Apollo, lo Space Shuttle e ora il sistema di lancio spaziale SLS. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Michoud: terzo stadio Artemis III pronto per il volo lunare

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