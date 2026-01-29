Dopo cinquant’anni dall’ultima volta, gli astronauti tornano sulla Luna. La missione Artemis punta a riprendere il passo, per studiare il satellite e prepararsi a future esplorazioni. La corsa allo spazio si riaccende e anche l’Italia osserva da vicino questa sfida internazionale.

Dopo cinquant’anni dall’ultima impronta impressa, la Luna si posiziona al centro dell’interesse geopolitico mondiale. La missione lunare Artemis ha poco in comune con la nostalgia, rappresenta invece l’inizio di una nuova era: la Lunar Economy. Gli obiettivi nel corso degli anni sono mutati. Non riguarda dimostrare la supremazia tecnologica durante la Guerra Fredda, bensì la sostenibilità e lo sfruttamento delle risorse. Da Apollo ad Artemis: il cambio è radicale. Come spiegato da Geopop, il cambio di schema è radicale. A differenza delle missioni Apollo, in cui l’intento era di dimostrare la possibilità di raggiungere la Luna, Artemis progetta delle missioni durature. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Missione lunare Artemis: perché tornare sulla Luna è fondamentale per il nostro futuro?

Approfondimenti su Missione Lunare

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Why Humanity Is Returning to the Moon — And What It Means for Our Future

Ultime notizie su Missione Lunare

Argomenti discussi: Artemis II, il veicolo è sulla rampa di lancio; Cosa cerchiamo davvero sulla Luna? Il programma Artemis e la nuova economia lunare; Artemis II: l’equipaggio in quarantena prima del ritorno verso la Luna; Artemis II: la NASA ha spostato il razzo lunare con il veicolo più pesante della Terra.

Dietro la missione Artemis, la battaglia fra Musk e BezosArtemis II, la missione che dovrà riportare astronauti a orbitare intorno alla Luna, ha raggiunto la rampa di lancio. Ora sono in programma una serie ... ilsole24ore.com

Iniziati gli ultimi preparativi della NASA: quando partirà Artemis II, la prova per tornare sulla LunaLa missione di febbraio segna l’inizio della nuova era lunare: un volo di prova cruciale per aprire la strada all’allunaggio di Artemis III ... fanpage.it

Scopriamo la traiettoria lunare che riporterà l’uomo nello spazio profondo dopo circa 58 anni con la missione Artemis II: - facebook.com facebook

La scorsa settimana, il razzo Artemis II della NASA è stato trasportato alla piattaforma di lancio. Sopra , Orion e il Modulo di Servizio Europeo di @esa sono pronti a trasportare quattro astronauti in questa storica missione lunare Guarda il @esasp x.com