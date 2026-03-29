Mi spiace non averla uccisa ma il legale del 13enne smentisce Valditara dalla prof aggredita

Il legale di un 13enne ha smentito le dichiarazioni in cui il ragazzo avrebbe affermato di aver desiderato uccidere una professoressa. Secondo quanto riferito, il giovane aveva acquistato un coltello online e su Telegram, un social network, e aveva pianificato un’azione contro la docente, ritenuta da lui responsabile di un comportamento nei suoi confronti. La vicenda è al centro dell’attenzione delle autorità.

Il ragazzino lo ha detto ai carabinieri che lo hanno interrogato. Avrebbe voluto uccidere anche i genitori. Indagine a tutto campo per risalire a eventuali istigatori. L'insegnante di francese sta meglio Il coltellaccio lo aveva acquistato su Internet e su Telegram, un social network, aveva pianificato un piano contro la professoressa che, a suo dire, ce l'aveva con lui. Interrogato dai carabinieri il tredicenne di Trescore Balneario (Bergamo) avrebbe ammesso di essere dispiaciuto, ma non di ciò che ha fatto. No, si sarebbe detto dispiaciuto di non essere riuscito a uccidere l'insegnante. E avrebbe aggiunto che avrebbe voluto eliminare anche i propri genitori. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Mi spiace non averla uccisa", ma il legale del 13enne smentisce. Valditara dalla prof aggredita Articoli correlati Prof accoltellata, nessun pentimento anzi un agghiacciante rammarico. Confessione choc del 13enne: mi dispiace non averla uccisaPiù arrivano acquisizione d’indagine, più trapelano informazioni e particolari sulla vicenda e sul giovane aspirante carnefice, più si delineano con... Prof accoltellata a Bergamo, il 13enne confessa tutto: “Mi dispiace non averla uccisa”. Voleva ammazzare anche i genitoriIl terribile episodio di cronaca avvenuto a Trescore Balneario, in provincia di Bergamo, delinea un quadro di profonda inquietudine sociale e... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Mi spiace non averla uccisa ma il... Argomenti discussi: Prof accoltellata a Bergamo il 13enne confessa tutto | Mi dispiace non averla uccisa Voleva ammazzare anche i genitori. Professoressa accoltellata a Bergamo, la confessione choc del 13enne: Mi dispiace non averla ammazzataValditara: Stop ai social per gli under 15 Un gesto che scuote l’Italia: una ... msn.com Valditara dalla prof aggredita, 'mi mancano i miei alunni'Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara è stato oggi all'ospedale di Bergamo a visitare la professoressa Chiara Mocci, vittima dell'aggressione avvenuta mercoledì scorso in un istituto scolasti ... ansa.it