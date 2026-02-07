Si è operato per un tumore Il giornalista italiano sotto i ferri | l’annuncio del figlio

Il noto giornalista italiano, volto storico della Formula 1 su Sky, è stato operato per un tumore. A comunicarlo è stato il figlio, che ha spiegato che l’intervento è andato bene. Per ora, il giornalista non può parlare, ma la sua voce resta viva nei ricordi di chi lo ha ascoltato per anni. La famiglia chiede rispetto e silenzio durante questa fase difficile.

C’è una voce che per ora manca all’appello, ma che non si è spenta. È quella di un timbro inconfondibile e volto storico della Formula 1 su Sky, che nelle ultime settimane ha dovuto allontanarsi dal microfono per affrontare una sfida ben più dura di qualsiasi Gran Premio. Un’assenza avvertita dal pubblico, abituato da anni a seguirlo curva dopo curva, ma accompagnata da segnali che parlano di forza e continuità. All’inizio di dicembre era stato lui stesso ad annunciare di essere affetto da un tumore al pancreas, spiegando con lucidità e coraggio il motivo della sua improvvisa pausa. Da allora il giornalista è stato operato e, come trapela ora, il decorso sta procedendo nella giusta direzione.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.itImmagine generica

