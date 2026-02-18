Gli esami del cancro sono positivi Choc dal famoso volto della tv il dolore più grande in un annuncio ai fan

Il noto volto televisivo ha annunciato di avere il cancro perché i suoi esami sono risultati positivi. Racconta di aver pianto davanti allo schermo del telefono, mentre registrava il messaggio per i fan. Condivide la notizia in modo diretto, senza filtri, davanti a milioni di persone.

Una confessione in lacrime, affidata alla fotocamera del cellulare e condivisa senza filtri con milioni di follower. L'attrice ha deciso di raccontare un momento delicato della sua vita, lasciando emergere fragilità e paura. I risultati di uno screening oncologico non sono stati quelli sperati e ora sarà necessario andare più a fondo con ulteriori accertamenti. «In questo momento la notizia è che qualcosa sta succedendo. Sono nervosa e un po' spaventata (e chi non lo sarebbe?)», ha scritto, accompagnando le parole a un video che ha immediatamente fatto il giro del web. La scelta di sottoporsi ai controlli non è stata casuale.

