Mi dispiace non averla uccisa La confessione del 13enne che ha accoltellato la prof E il pensiero di uccidere anche i suoi genitori

Un ragazzino di 13 anni ha confessato di aver accoltellato una insegnante, dichiarando di essersi dispiaciuto di non averla uccisa. La polizia ha riferito che il ragazzo aveva pianificato l’attacco e avrebbe anche pensato di colpire i genitori della donna. Nessun segnale di pentimento è stato segnalato, e il giovane avrebbe manifestato il desiderio di portare a termine il gesto.

Nessun pentimento. Anzi, sarebbe dispiaciuto di non aver completato l’opera. Dopo aver pianificato di uccidere la sua insegnante di francese, aver comprato online il coltello da Rambo, aver annunciato e trasmesso in diretta l’aggressione, il tredicenne fermato per aver tentato l’omicidio della prof mercoledì a scuola, a Trescore, nel bergamasco è dispiaciuto di non aver ucciso l’insegnante. Una confessione scioccante, lucida. Ha inoltre detto di aver pensato di uccidere anche papà e mamma, con i quali sembrava finora avere buoni rapporti. Lo riporta il Corriere della Sera, che spiega come i genitori del 13enne non avessero colto il disagio psichico del ragazzino. 🔗 Leggi su Open.online

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