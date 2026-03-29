Nella Mezza Maratona d’Italia 2026, corsa tra Maranello e Modena, sono stati i runner Kipruto e Ndugu a conquistare la vittoria nelle rispettive categorie. La competizione si è svolta nel territorio della Motor Valley, con numerosi partecipanti provenienti da diverse nazioni. La gara si è conclusa con il traguardo di Kipruto e Ndugu, che hanno tagliato il nastro in tempi diversi.

L’asfalto che di solito brucia sotto i copertoni delle monoposto ha vibrato al ritmo incalzante di quindicimila falcate. Il fine settimana emiliano ha regalato una seconda edizione della Mezza Maratona d’Italia - Memorial Enzo Ferrari che va in archivio con il sapore dell'impresa sportiva e della grande festa popolare. Tra lo stabilimento di Maranello, la pista di Fiorano e l'arrivo trionfale all'ombra della Ghirlandina a Modena, il keniano Dennis Kipruto e la connazionale Regina Wambui Ndugu hanno dettato legge sulla distanza regina dei 21,097 chilometri. I veri protagonisti, però, sono stati i runner di tutto il mondo, richiamati dal mito inossidabile del Cavallino Rampante in una terra dove innovazione e inclusione corrono da sempre di pari passo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mezza Maratona d'Italia 2026: Kipruto e Ndugu vincono nella Motor Valley

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