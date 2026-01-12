Memorial Enzo Ferrari sold-out la mezza maratona nella terra della Motor Valley
La Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari” si terrà domenica 29 marzo 2026 nella Motor Valley. L’evento, che celebra la passione per l’automobilismo e il territorio, ha raggiunto il massimo numero di partecipanti, rendendo le iscrizioni ormai chiuse. Un’occasione per correre in un contesto unico, tra passione e tradizione motoristica, nel rispetto delle normative vigenti.
La Mezza Maratona d’Italia “Memorial Enzo Ferrari”, in programma domenica 29 marzo 2026, è ufficialmente sold-out e le iscrizioni sono chiuse. Correre nella Motor Valley, tra Maranello, Fiorano, Formigine e Modena sarà il palcoscenico di uno spettacolo fatto di corsa e velocità.L'evento emiliano. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
