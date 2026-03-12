Giornata Nazionale del Paesaggio iniziative al Museo Archeologico Nazionale e Castello di Gioia del Colle

Oggi si celebra la Giornata Nazionale del Paesaggio con diverse iniziative al Museo Archeologico Nazionale e al Castello di Gioia del Colle. Le attività comprendono visite guidate, attività didattiche e itinerari culturali. Studi e professionisti sono coinvolti in confronti e approfondimenti per valorizzare il patrimonio paesaggistico locale. Le iniziative vogliono mettere in evidenza il ruolo del paesaggio nella cultura e nella storia della regione.

Il paesaggio al centro di visite guidate, attività didattiche e itinerari culturali, con studiosi e professionisti a confronto.Torna, sabato 14 marzo 2026, la Giornata Nazionale del Paesaggio, l’appuntamento annuale istituito dal Ministero della Cultura, per promuovere la cultura del paesaggio e. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Museo archeologico nazionale di Pontecagnano: tutto pronto per la "Giornata Nazionale del Paesaggio"Sabato 14 marzo alle ore 10, in occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, al Museo archeologico nazionale di Pontecagnano si terrà l’ultimo... Giornata nazionale del paesaggio, le iniziative nei musei del casertanoScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Sabato 14 marzo 2026... Qué hacer en Ciudad de México [2026] Guía completa para tu primer viaje [CDMX] Una selezione di notizie su Giornata Nazionale del Temi più discussi: Sabato 14 marzo 'Capodimonte Comunità ecologica' per la Giornata Nazionale del Paesaggio; Giornata nazionale del Paesaggio: il 14 marzo musei e parchi raccontano i territori d’Italia; La Giornata Nazionale del Paesaggio in Campania; A Rotonda la Giornata Nazionale del Paesaggio 2026: due giorni tra natura, arte e scienza. Un Mitreo straordinario per la Giornata del Paesaggio tra archeologia e monte TifataIn occasione della Giornata nazionale del Paesaggio, il Circuito archeologico nazionale dell’antica Capua, situato a Santa Maria Capua Vetere, apre le porte al pubblico con un evento imperdibile: l’ap ... casertaweb.com Alla Scoperta dell’Oasi dei Variconi, un viaggio nel Paesaggio per la Giornata Nazionale del 14 MarzoIn occasione della Giornata Nazionale del Paesaggio, la Soprintendenza di Caserta e Benevento apre le porte di uno scrigno di biodiversità sul litorale campano. Un'escursione guidata gratuita per risc ... casertaweb.com Per la Giornata Nazionale del Paesaggio 2026 al Teatro Romano di Benevento #Benevento - facebook.com facebook