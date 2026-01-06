Meta Catania rimpianto Supercoppa | vince la Feldi Eboli

La Supercoppa Italiana di futsal si è conclusa con la vittoria della Feldi Eboli sulla Meta Catania, in una finale combattuta e ricca di emozioni. La partita si è decisa negli ultimi istanti, lasciando un senso di rimpianto ai padroni di casa. Un risultato che sottolinea l’equilibrio e la competitività del torneo, evidenziando il valore delle due squadre e l’importanza di ogni dettaglio in un appuntamento così importante.

Si decide tutto sul filo dei centimetri e dei rimpianti la Supercoppa Italiana di futsal, che va alla Feldi Eboli dopo una finale intensa, vibrante e crudele per la Meta Catania. A pesare come macigni restano i dubbi per un rigore non concesso ai rossazzurri nei supplementari e l’epilogo amaro. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Leggi anche: Calcio a 5: la finalissima della Supercoppa Italiana sarà fra Meta Catania e Feldi Eboli Leggi anche: Calcio a 5, la Supercoppa Italiana si è fermata Eboli! Feldi vittoriosa ai rigori contro Catania Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Futsal, Supercoppa Italiana: la finale Feldi Eboli-Meta Catania decisa ai rigori. Vincono le Volpi 7-6; Calcio a 5 Supercoppa 25/26. La Feldi Eboli conquista la finale con Catania; Calcio a 5, finale Supercoppa: le formazioni ufficiali di Feldi Eboli-Meta Catania; Calcio a 5, Supercoppa Italiana: i giocatori chiave di Catania, Genzano, Eboli e Napoli. La Feldi riporta la Supercoppa italiana a Eboli. Meta Catania sconfitta ai tiri di rigore. Finale show FOTOGALLERY - È stata avanti tre volte, ma non è servito per vincere la finale della 27ª Supercoppa del futsal di Serie A entro i tempi regolamentari. divisionecalcioa5.it

Calcio a 5, la Supercoppa Italiana si è fermata Eboli! Feldi vittoriosa ai rigori contro Catania - Nervi tesi e primo titolo del 2026 in palio tra la Covei Meta Catania e la Feldi Eboli nella finale della Supercoppa Italiana di calcio a 5. oasport.it

La Supercoppa sfugge alla Meta: fatali i rigori - La Supercoppa Italiana 2025 si ferma a Eboli: la Feldi ha la meglio sulla Covei Meta Catania Bricocity imponendosi ai calci di rigore 4- lasicilia.it

Rigori fatali per la Meta Catania La Supercoppa va alla Feldi Eboli - facebook.com facebook

Meta Catania vs Feldi Eboli 6-7 ap (ps:3-4;3-3 aET:3-3;1-2) Photos: Divisione Calcio a 5 x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.