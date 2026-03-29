Un gruppo di anarchici si è radunato oggi nonostante il divieto imposto dalla Questura di Roma, per celebrare i militanti deceduti durante la costruzione di una bomba. Le chat online del movimento hanno diffuso messaggi di solidarietà e ricordo nei confronti delle persone scomparse, chiamando a manifestare in loro nome. La polizia ha monitorato la situazione senza intervenire immediatamente.

La Questura di Roma lo aveva vietato ma, ciò nonostante, oggi un gruppo di anarchici si è recato al Parco degli Acquedotti per rendere “omaggio” ai loro “compagni di battaglia”, Sara Ardizzone e Alessandro Mercogliano, morti una settimana fa mentre costruivano una bomba che avrebbe dovuto colpire la stazione di polizia del Tuscolano. Erano, i “compagni” morti una settimana fa mentre preparavano una bomba in un casolare abbandonato. Ma sembrerebbe che alcuni gruppi di anarchici siano stati bloccati su vari ingressi del parco e che 91 persone ritenute sospette, siano state accompagnate in Questura. Ma loro ovviamente non si sono limitati a quella manifestazione. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Messaggi d'amore per Sara e Sandrone": così le chat anarchiche celebrano i militanti morti per la bomba che stavano costruendo

Articoli correlati

Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. La pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba»ROMA - Un boato nel cuore della notte ma l’allarme per il crollo del casolare nel parco degli Acquedotti è scattato solo questa mattina intorno alle...

Leggi anche: Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba»

Contenuti utili per approfondire Messaggi d'amore per Sara e Sandrone...

Temi più discussi: Libri sugli amori epistolari: quando l’amore viene per posta, chat o email; l viaggio apostolico di Papa Leone XIV nel Principato di Monaco - Con i giovani e i catecumeni a Santa Devota; Danza, a Roma Les Étoiles in versione Gala dell'amore: in scena 4 coppie di ballerini compagni nella vita e nel lavoro; Morte di Gino Paoli, il ricordo del mondo dello spettacolo da Vasco Rossi a Patty Pravo.

Messaggi d’amore: speciale San ValentinoTutti i pensieri dei lettori saranno pubblicati sull’edizione del 14 febbraio. E a quelli più belli regaleremo una sorpresa di coppia La pandemia non ferma l’amore. Torna anche quest’anno la nostra ... ilrestodelcarlino.it

L'amore ai tempi dell'AIDai consigli su come scrivere un messaggio alla scelta della persona giusta. Come l'intelligenza artificiale ci cambia, anche nel sentimento più naturale che c'è ... ilfoglio.it

La persecuzione è stata totale: centinaia di messaggi all'anno, contenuti deliranti tra il sessuale e il satanico, e un monitoraggio costante tramite falsi profili social - facebook.com facebook

Pacchi in arrivo occhio ai messaggi truffa #truffa #sms #pacchi #valeriostaffelli x.com