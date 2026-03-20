A Roma, al parco degli Acquedotti, due persone hanno perso la vita durante il crollo di un solaio in un casale abbandonato. Si ipotizza che stessero lavorando alla costruzione di una bomba, e spunta anche la pista anarchica come possibile scenario investigativo. La polizia ha avviato le verifiche per chiarire le cause dell’incidente. La zona è stata isolata mentre si prosegue con le indagini.

Tragedia a Roma, al parco degli Acquedotti. Due persone sono morte all'interno di un casale abbandonato, dove è crollato un solaio. Sul posto è intervenuto il Settimo Gruppo della Polizia Locale, insieme agli agenti del commissariato Romanina, i vigili del fuoco, carabinieri e i sanitari del 118. A cedere sarebbe stata la copertura della struttura, sotto la quale si trovava la coppia, travolta dalle macerie. L’area è stata messa in sicurezza. Il crollo potrebbe essersi verificato nella serata di ieri. In serata, infatti, qualcuno ha sentito un forte boato. A dare l'allarme stamattina un cittadino che ha visto il solaio crollato e scoperto uno dei due corpi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Roma, esplosione al parco degli Acquedotti: due morti. Spunta la pista anarchica. «Stavano costruendo una bomba»

Articoli correlati

Casolare esploso al parco degli Acquedotti: morti due anarchici, stavano confezionando una bombaI corpi trovati nel casale abbandonato al Parco degli Acquedotti di Roma apparterrebbero a due anarchici che stavano maneggiando dell'esplosivo.

Leggi anche: Crollo in un casale abbandonato al parco degli Acquedotti a Roma, due morti

Contenuti e approfondimenti su Roma esplosione al parco degli...

Temi più discussi: Ostia, bomba carta vicino piazza Anco Marzio: distrutta la balaustra di un cantiere; A torso nudo e sporco di sangue 30enne aggredisce ragazza al Parco Comola Ricci: il provvidenziale l'intervento della Municipale; Shopping a Bologna: il Parco Commerciale cambia marcia con una ricca agenda di appuntamenti per famiglie; Tarquinia, cosa resta della candidatura a Capitale della cultura: Il Cammino degli etruschi sarà realizzato.

Esplosione al parco degli Acquedotti: crolla il tetto di un casolare. Due mortiLe vittime, non ancora identificate, sono un uomo e una donna. L'intervento in via della Capannelle. Sul posto vigili del fuoco, scientifica e polizia locale ... romatoday.it

Roma, esplosione al Parco degli Acquedotti: crolla un casolare, due morti sotto le macerieÈ crollato il solaio di un casolare abbandonato al Parco degli Acquedotti, zona Capannelle a Roma. Un uomo e una donna sono morti sotto le macerie. tg.la7.it

C’è chi da Roma ha speso 100 euro per un bus andata e ritorno e chi ha rinunciato proprio a partire - facebook.com facebook

Resta il divieto di trasferta per i tifosi della #Roma: respinto il ricorso al Consiglio di Stato x.com