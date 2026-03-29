Messa in sicurezza ultimata | torna alla comunità scolastica l’istituto Prezzolini di via Mazzini

L’edificio scolastico di via Mazzini a Vietri sul Mare, chiuso temporaneamente per lavori di messa in sicurezza, sarà riaperto lunedì e consegnato alla comunità scolastica. Le attività didattiche riprenderanno regolarmente dopo il termine degli interventi di sicurezza. La struttura è stata oggetto di lavori finalizzati a garantire la piena fruibilità e sicurezza degli spazi destinati agli studenti e al personale.

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni De Simone continuerà a porre la massima attenzione alla sicurezza degli edifici scolastici, garantendo interventi tempestivi ogniqualvolta necessario Riaprirà le sue porte lunedì l’edificio "Prezzolini" in via Mazzini di Vietri sul Mare che verrà riconsegnato alla comunità scolastica per la regolare ripresa delle attività didattiche. Sono, infatti, conclusi i lavori di ripristino delle condizioni di sicurezza e il recupero delle parti interessate da fenomeni di dissesto non strutturale, riportando l’edificio alle condizioni precedenti al verificarsi di tali episodi. Gli interventi sono stati condotti in coerenza con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza degli edifici scolastici e gestione dei rischi connessi agli elementi non strutturali. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Messa in sicurezza ultimata: torna alla comunità scolastica l’istituto “Prezzolini” di via Mazzini Articoli correlati Vietri sul Mare, torna alla comunità scolastica l’istituto “Prezzolini” di via MazziniTempo di lettura: 2 minutiNella giornata di lunedì l’edificio “Prezzolini” in via Mazzini di Vietri sul Mare verrà riconsegnato alla comunità... Quasi ultimata la messa in sicurezza. Riapre la chiesa della CollegiataA distanza di quattro anni domenica 29 marzo riaprirà ai fedeli la chiesa di San Michele Arcangelo a Brisighella, interessata da importanti lavori di... Altri aggiornamenti su Messa in sicurezza ultimata torna alla... Temi più discussi: La Sarzanese è più sicura. Ultimata la riqualificazione. Strada a misura di pedone; Pirri: rivoluzione al traffico per i lavori di messa in sicurezza della rete pluviale; Ex Centrale del Latte, protocollo d’intesa per la messa in sicurezza; Messa in sicurezza viabilità provinciale, contributi ai comuni per 130.000 €. Quasi ultimata la messa in sicurezza. Riapre la chiesa della CollegiataI fedeli di Brisighella rientreranno in San Michele Arcangelo il 29 marzo, per la celebrazione delle Palme. I lavori di recupero, costati un milione e 175mila euro, sono stati finanziati da Cei, Bcc e ... msn.com Lucera, parte l’intervento di messa in sicurezza di palazzo Sant’AnnaFinalmente, dopo 24 anni, si avvia verso una risoluzione definitiva l’annosa questione che riguarda Palazzo Sant’Anna. Oggi sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza dell’edificio. Gli interve ... mediterranews.org Il Patriarca latino di Gerusalemme e monsignor Ielpo sono stati bloccati mentre si recavano privatamente a celebrare la Messa della Domenica delle Palme e sono stati costretti a tornare indietro. La premier Meloni: «Un’offesa ai credenti». Tajani convoca l’am x.com Convento Santuario Padre Pio. . Santo Rosario e Santa Messa - 29 marzo 2026 (fr. Nicola Monopoli) - facebook.com facebook