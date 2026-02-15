Non sarò mai troppo cool e inavvicinabile come le persone della moda ha detto Chloe Malle… E le altre frasi sulla moda che ci hanno colpiti questa settimana

Chloe Malle ha dichiarato di non voler mai essere troppo alla moda o distante come spesso appaiono le persone del mondo fashion, aggiungendo che preferisce uno stile più semplice e autentico. La stilista ha spiegato che per lei, vestirsi bene significa sentirsi a proprio agio, anche se ciò significa scartare le tendenze più estreme. Questa scelta si riflette nel suo modo di presentarsi, spesso con outfit minimalisti e pratici, lontani dalle apparenze sofisticate delle passerelle.

Nella loro prima intervista congiunta, Anna Wintour e Chloe Malle parlano del futuro di Vogue. Malle, che è succeduta a Wintour come direttrice a settembre, ha spiegato come intende lasciare la propria impronta sulla rivista e ha chiarito che sarà diversa da chi l'ha preceduta: «A volte, nella moda, le persone possono sembrare troppo cool, inavvicinabili, un po' laconiche, e per quanto mi riguarda, non sarò mai quel tipo di persona».

Questa settimana, figure di spicco della moda e dello spettacolo hanno condiviso pensieri che invitano a riflettere sul nostro rapporto con la sostenibilità e l’industria dell’immagine.

Questa settimana, diverse personalità del mondo della moda e dello spettacolo hanno condiviso riflessioni significative, offrendo uno sguardo autentico e diretto sul settore.

