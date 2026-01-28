La Mercedes vola a Barcellona Kimi Antonelli il più veloce nei test di F1 | la Ferrari sta a guardare

La Mercedes si mostra subito molto veloce nei test a Barcellona. Kimi Antonelli batte Russell, chiudendo la giornata come il più rapido. La Ferrari, invece, fatica a tenere il passo, con Norris a quasi un secondo e mezzo di distanza.

La Mercedes sembra già molto avanti. Antonelli davanti a Russell nella terza giornata dei test di Barcellona, Lando Norris terzo a quasi un secondo e mezzo. La Ferrari non è scesa in pista.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

F1, la Mercedes domina il day-3 dei test di Barcellona. Kimi Antonelli svetta davanti a Russell e Norris

La Mercedes ha dominato anche il terzo giorno di test a Barcellona.

LIVE F1, Test Barcellona 2026 in DIRETTA: Mercedes veloce e consistente, debutta la McLaren

La prima giornata di test a Barcellona si apre con sorprese.

