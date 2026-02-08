Top News Milan | rossoneri al lavoro sui rinnovi McKennie nei radar del Diavolo Kostic porta Vlahovic?

Questa mattina il Milan lavora sui rinnovi dei giocatori più importanti. La società sta trattando con alcuni elementi chiave, mentre guarda anche al mercato per rinforzare la squadra. Intanto, McKennie finisce nei radar dei rossoneri, che valutano se portarlo a Milano. Sul fronte offensivo, Kostic potrebbe portare Vlahovic in rossonero. La giornata si aspetta altri aggiornamenti su queste trattative.

Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, domenica 8 febbraio 2026. In questo weekend di Serie A il Milan di Massimiliano Allegri non scenderà in campo e per questo motivo il campo non è il tema principale di oggi. Si parla tanto di mercato, con diverse occasioni e indiscrezioni sulle prossime mosse del Diavolo. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più importanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'. PROSSIMA SCHEDA Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione in casa Milan per quanto riguarda i rinnovi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Al termine di Milan-Verona, partita valida per la 17ª giornata della Serie A 2025-2026, presentiamo le pagelle dei protagonisti rossoneri.

