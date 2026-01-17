Roma il mercato non si ferma | Zirkzee resta un’idea viva
Roma mantiene alto l’interesse per Joshua Zirkzee, confermando l’intenzione di rafforzare la rosa senza perdere di vista possibili opportunità. La società continua a monitorare il mercato con attenzione, valutando eventuali sviluppi che possano contribuire alle strategie di rafforzamento della squadra. L’attenzione rimane focalizzata su un’eventuale acquisizione, senza tuttavia tralasciare le altre opzioni già avviate.
La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, senza accontentarsi dei colpi già messi a segno. Dopo gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, la dirigenza giallorossa mantiene alta l’attenzione su nuove opportunità offensive, lavorando per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa il più possibile completa e competitiva. Massara al lavoro, Zirkzee resta un obiettivo vivo. Il direttore sportivo Frederic Massara non ha chiuso il capitolo attaccanti. Anzi, nelle ultime ore è tornato con forza il nome di Joshua Zirkzee, profilo che la Roma segue da tempo e che continua a rappresentare una pista concreta, seppur complessa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
Leggi anche: Mercato Roma, Zirkzee resta il primo obiettivo: spuntano due alternative
Leggi anche: Roma, il mercato dell’attacco prende forma: Zirkzee resta il primo obiettivo, spunta Detourbet
Calciomercato Roma: attesa per Raspadori, sogno Vaz. Per l'esterno si guarda in casa viola; Roma, arriva Raspadori (ma Gasperini aspetta Zirkzee): le mosse di mercato dei giallorossi; Zirkzee Roma, affare in salita: richiesta monstre del Manchester United, le cifre; Roma, l’attesa è finita: dopo Raspadori il secondo colpo | Adesso Massara non si ferma più.
Roma scatenata: si riapre Zirkzee. E Malen è in chiusura. Quanto hanno speso finora i Friedkin - Robinio Vaz è sbarcato, adesso il ds punta a chiudere un altro acquisto in attacco ... msn.com
Dall'esterno al centrale di difesa: il mercato della Roma non è finito. E su Zirkzee… - Dragusin si avvicina al Lipsia, che può garantire soldi immediati al Tottenham. ilromanista.eu
Calciomercato - Juventus su Mateta del Crystal Palace per il post Vlahovic, la Roma non molla Zirkzee - La Juve continua a studiare il colpo per l'attacco visto il probabile addio di Dusan Vlahovic e il nome caldo è quello di Jean- eurosport.it
La ROMA piazza un altro colpo di mercato assicurandosi DONYELL MALEN. Il nuovo rinforzo per il reparto d’attacco giallorosso arriva dall’Aston Villa. Per Gasperini un elemento che garantirà non solo tanta esperienza internazionale, ma anche diverse soluz - facebook.com facebook
Roma prova a mettere in riga il mercato Esquilino. Cibo sequestrato, licenze sospese e piantonamenti fissi ift.tt/DrSG2Zw x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.