Roma mantiene alto l’interesse per Joshua Zirkzee, confermando l’intenzione di rafforzare la rosa senza perdere di vista possibili opportunità. La società continua a monitorare il mercato con attenzione, valutando eventuali sviluppi che possano contribuire alle strategie di rafforzamento della squadra. L’attenzione rimane focalizzata su un’eventuale acquisizione, senza tuttavia tralasciare le altre opzioni già avviate.

La Roma continua a muoversi con decisione sul mercato, senza accontentarsi dei colpi già messi a segno. Dopo gli arrivi di Donyell Malen e Robinio Vaz, la dirigenza giallorossa mantiene alta l’attenzione su nuove opportunità offensive, lavorando per consegnare a Gian Piero Gasperini una rosa il più possibile completa e competitiva. Massara al lavoro, Zirkzee resta un obiettivo vivo. Il direttore sportivo Frederic Massara non ha chiuso il capitolo attaccanti. Anzi, nelle ultime ore è tornato con forza il nome di Joshua Zirkzee, profilo che la Roma segue da tempo e che continua a rappresentare una pista concreta, seppur complessa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, il mercato non si ferma: Zirkzee resta un’idea viva

Leggi anche: Mercato Roma, Zirkzee resta il primo obiettivo: spuntano due alternative

Leggi anche: Roma, il mercato dell’attacco prende forma: Zirkzee resta il primo obiettivo, spunta Detourbet

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Calciomercato Roma: attesa per Raspadori, sogno Vaz. Per l'esterno si guarda in casa viola; Roma, arriva Raspadori (ma Gasperini aspetta Zirkzee): le mosse di mercato dei giallorossi; Zirkzee Roma, affare in salita: richiesta monstre del Manchester United, le cifre; Roma, l’attesa è finita: dopo Raspadori il secondo colpo | Adesso Massara non si ferma più.

Roma scatenata: si riapre Zirkzee. E Malen è in chiusura. Quanto hanno speso finora i Friedkin - Robinio Vaz è sbarcato, adesso il ds punta a chiudere un altro acquisto in attacco ... msn.com