Sul futuro di Dusan Vlahovic, il giornalista e esperto di mercato Moretto ha riferito che continua a esserci una distanza tra l’entourage del giocatore e la società interessata. La trattativa tra le parti rimane aperta, ma non si sono registrati segnali di avanzamento significativo. Vlahovic è molto seguito dal club milanese, ma al momento non ci sono accordi definitivi o avances concrete.

Arrivano delle novità sul futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo della Juventus, osservatissimo dal Milan di Massimiliano Allegri, è in scadenza di contratto e, per non perderlo a zero, la 'Vecchia Signora' dovrebbe rinnovarlo. A parlare della sua situazione contrattuale è stato il noto esperto di mercato Matteo Moretto, che ha rivelato che le due parti si sono avvicinate, ma ancora non c'è stato un vero e proprio scatto. Ecco, di seguito, le sue parole: LEGGI ANCHE: Mattia Liberali sta finalmente esplodendo: ascesa e ritorno al Milan o solo rimpianto? "Tra Dusan e la Juventus c'erano buoni dialoghi per il rinnovo, si parlava di un possibile allungamento del contratto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Mercato Milan, Moretto su Vlahovic: “Resta distanza tra l’entourage del serbo e la società”

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