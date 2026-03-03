Rinnovo Vlahovic Juve nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro tra la società e il suo entourage Le ultime novità

Nei prossimi giorni, la società e l’entourage di Vlahovic si incontreranno nuovamente per discutere il rinnovo del contratto. La trattativa riguarda il prolungamento dell’accordo tra il giocatore e la Juventus. Non sono state rese note altre dettagli o date specifiche dell’appuntamento. L’obiettivo principale è definire i termini del nuovo contratto tra le parti coinvolte.

Rinnovo Vlahovic Juve, nei prossimi giorni previsto un nuovo incontro tra le parti per il prolungamento del contratto. Vediamo le ultime novità. La Juve attraversa una fase cruciale per la definizione della rosa del futuro, puntando con decisione sulla continuità dei propri pezzi pregiati. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, ieri è stato infatti annunciato ufficialmente il rinnovo di Weston McKennie. Il calciatore americano, tra i più positivi della stagione, si è legato al club bianconero fino al 2030 con un ingaggio di circa 4 milioni di euro netti l'anno. Nonostante l'interesse di diverse società italiane ed estere, la dirigenza è riuscita a blindare un elemento considerato imprescindibile.