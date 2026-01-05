Chiesa nella Juventus di Spalletti | dove può giocare e perché può tornare utile
La presenza di Federico Chiesa nella rosa della Juventus di Spalletti rappresenta una risorsa versatile e di esperienza. Potenzialmente impiegabile in diverse posizioni offensive, Chiesa può offrire opzioni tattiche e imprevedibilità. La sua capacità di inserirsi rapidamente e di contribuire sia in fase di costruzione che di finalizzazione lo rendono un elemento utile nel progetto tecnico attuale, contribuendo a rafforzare l’assetto della squadra.
La Juventus sta ragionando sul futuro, ma lo fa guardando anche al passato recente. Il nome di Federico Chiesa è tornato a circolare con insistenza negli ambienti bianconeri, non come nostalgia, bensì come possibile soluzione funzionale a una squadra che Luciano Spalletti sta ancora modellando. La domanda, però, non è se Chiesa possa tornare utile. La vera questione è dove e come potrebbe incidere. Un ritorno che nasce da un’esigenza tattica. L’idea prende forma da una necessità concreta: ampliare il ventaglio offensivo senza snaturare l’equilibrio che Spalletti sta cercando. In questo senso, Chiesa rappresenterebbe una risorsa pronta, capace di inserirsi senza tempi di apprendistato in un sistema già definito. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
