Mercato Inter a centrocampo spunta Jones! Contatti fitti col Liverpool può essere lui il sostituto di Frattesi

Inter in pressing su Jones del Liverpool. I nerazzurri stanno negoziando un prestito per rinforzare il centrocampo, cercando un sostituto di Frattesi. Ci sono contatti frequenti tra le due società, mentre le trattative sono in pieno corso.

Inter News 24 Mercato Inter, i nerazzurri piombano su Jones, centrocampista del Liverpool: si lavora ad un prestito. I dettagli. Il mercato dell’Inter entra ufficialmente nella sua fase più calda a poche ore dal gong finale. Come riportato da Gianluca Di Marzio, la dirigenza nerazzurra sta lavorando a un incastro internazionale che cambierebbe volto al centrocampo di Cristian Chivu, fresco vincitore del premio “Coach of the Month”. Mercato Inter, nerazzurri Jones: contatti avviati con il Liverpool, il suo arrivo libera Frattesi». L’operazione nasce dalla necessità di assecondare le ambizioni di Davide Frattesi, sempre più vicino al Nottingham Forest, garantendo però al tecnico nerazzurro un sostituto di caratura europea per non intaccare la corsa scudetto (che vede l’Inter in testa con 52 punti ). 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, a centrocampo spunta Jones! Contatti fitti col Liverpool, può essere lui il sostituto di Frattesi Approfondimenti su Mercato Inter Mercato Fiorentina, nome a SORPRESA in casa viola! Può essere lui il sostituto di Comuzzo? Le ultime Mercato Juventus, è sfida con l’Inter per il talento algerino: gennaio può essere l’occasione giusta. I bianconeri hanno già avviato i contatti Sul mercato di gennaio si intensifica la sfida tra Juventus e Inter per il talento algerino Rafik Belghali. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Mercato Inter Argomenti discussi: Calciomercato Inter 2025-26: acquisti, cessioni e obiettivi dei nerazzurri; Calciomercato Inter, si lavora per il centrocampo: l’ultima idea porta a Kessie; Calciomercato Serie A – Ultim’ora, Stankovic torna all’Inter: la situazione; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati. Mercato Inter, nome nuove per il centrocampo: la concorrenza è altaI nerazzurri si aggiungono alla lista delle pretendenti del giovane talento: Marotta studia il piano di mercato per sfangarla. spaziointer.it Inter, rifiutata l'offerta della Lazio per Frattesi. Torna in corsa il Nottingham ForestIl mercato di gennaio volge al termine ma potrebbe riservare ancora qualche sorpresa prima del gong finale. Uno dei nomi che potrebbe accendere ... sportmediaset.mediaset.it #Inter, #Zanetti sul sorteggio di #ChampionsLeague e il #calciomercato - facebook.com facebook FCIN1908 / Mercato, Inter ha rifiutato offerta Lazio per Frattesi: ecco di quant’era x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.