Guardalà consiglia la Juve sul mercato | C’è solo un modo per alzare il livello in vista della prossima stagione

Il giornalista Guardalà dice che la Juventus deve intervenire sul mercato per migliorare la squadra. Durante un collegamento a Sky, ha analizzato la prestazione contro la Lazio e ha sottolineato che c’è solo un modo per alzare il livello in vista della prossima stagione. Secondo lui, serve un intervento deciso per essere più competitivi.

Guardalà a Sky, l’analisi del giornalista sulla prestazione contro la Lazio: il paragone con la sfida di Lecce e l’urgenza di intervenire sul mercato. Il pareggio per 2-2 tra Juventus e Lazio continua a generare dibattito, offrendo una fotografia nitida dei pregi e dei difetti strutturali della squadra di Luciano Spalletti. A sviscerare i temi tattici e statistici della sfida dell’Allianz Stadium è intervenuto Giovanni Guardalà, inviato di Sky Sport, che ha evidenziato una preoccupante ricorrenza nelle prestazioni dei bianconeri. Secondo il giornalista, la gara contro i biancocelesti è sembrata una “fotocopia” di quella disputata contro il Lecce: un dominio territoriale netto vanificato da errori individuali gravi che costringono la squadra a rincorrere il risultato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

