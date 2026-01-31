Mercato Inter rivoluzione a centrocampo? Frattesi via tutto su Jones! E occhio al futuro di Dumfries

L’Inter potrebbe fare un grande cambio a centrocampo nelle ultime ore di mercato. Frattesi sembra ormai prossimo a partire, e la società sta puntando tutto su Jones per sostituirlo. Nel frattempo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un trasferimento di Dumfries, con un occhio al possibile scambio tra Italia e Inghilterra. La situazione si sta muovendo in fretta e potrebbe portare a novità importanti per la squadra nerazzurra.

Mercato Inter, rivoluzione a centrocampo? Frattesi via, tutto su Jones! E occhio al futuro di Dumfries

Mercato Inter, a centrocampo spunta Jones! Contatti fitti col Liverpool, può essere lui il sostituto di Frattesi Inter in pressing su Jones del Liverpool. Un lampo all'improvviso nel mercato dell'Inter. Un colpo che sarebbe clamoroso: l'Inter vuole Curtis Jones del Liverpool, e avrebbe offerto ai Reds un prestito oneroso con diritto di riscatto a 40 milioni. Centrocampista centrale classe 2001, Jones è un

