Mercato Inter rivoluzione a centrocampo? Frattesi via tutto su Jones! E occhio al futuro di Dumfries

Da calcionews24.com 31 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter potrebbe fare un grande cambio a centrocampo nelle ultime ore di mercato. Frattesi sembra ormai prossimo a partire, e la società sta puntando tutto su Jones per sostituirlo. Nel frattempo, si fa sempre più concreta l’ipotesi di un trasferimento di Dumfries, con un occhio al possibile scambio tra Italia e Inghilterra. La situazione si sta muovendo in fretta e potrebbe portare a novità importanti per la squadra nerazzurra.

Approfondimenti su Inter Mercato

Frattesi Inter, occhio al mercato di gennaio: possibile addio e nome a sorpresa per il centrocampo

In vista del mercato di gennaio, si intensificano le voci sul possibile addio di Frattesi dall’Inter, con interessamenti concreti da parte di club turchi.

Mercato Inter, a centrocampo spunta Jones! Contatti fitti col Liverpool, può essere lui il sostituto di Frattesi

Inter in pressing su Jones del Liverpool.

