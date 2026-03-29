Mercato Inter sondaggio per Pellegrini a parametro zero | le ultime e cosa filtra sulla volontà del centrocampista

Da internews24.com 29 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Inter ha condotto un sondaggio riguardo alla possibilità di ingaggiare a parametro zero il centrocampista in scadenza di contratto a giugno con la Roma. La notizia riguarda il calciatore, il cui contratto sta per scadere, e le ultime indiscrezioni si concentrano sulla volontà del giocatore di valutare le offerte sul mercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di entrambe le parti.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, i nerazzurri hanno effettuato un sondaggio per Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto con la Roma a giugno. Il mercato dell’Inter potrebbe accendersi con un clamoroso colpo a parametro zero proveniente dalla Capitale. Mentre la squadra di Cristian Chivu difende il primato a 69 punti (+6 sul Milan), la proprietà Oaktree e il DS Piero Ausilio monitorano con estrema attenzione la situazione di Lorenzo Pellegrini, il cui futuro alla Roma appare sempre più incerto. Mercato Inter, ipotesi Pellegrini a parametro zero. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora su Il Tempo, la trattativa per... 🔗 Leggi su Internews24.com

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