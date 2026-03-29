Mercato Inter sondaggio per Pellegrini a parametro zero | le ultime e cosa filtra sulla volontà del centrocampista

L’Inter ha condotto un sondaggio riguardo alla possibilità di ingaggiare a parametro zero il centrocampista in scadenza di contratto a giugno con la Roma. La notizia riguarda il calciatore, il cui contratto sta per scadere, e le ultime indiscrezioni si concentrano sulla volontà del giocatore di valutare le offerte sul mercato. Al momento, non ci sono conferme ufficiali da parte di entrambe le parti.

di Alberto Petrosilli Mercato Inter, i nerazzurri hanno effettuato un sondaggio per Lorenzo Pellegrini, in scadenza di contratto con la Roma a giugno. Il mercato dell’Inter potrebbe accendersi con un clamoroso colpo a parametro zero proveniente dalla Capitale. Mentre la squadra di Cristian Chivu difende il primato a 69 punti (+6 sul Milan), la proprietà Oaktree e il DS Piero Ausilio monitorano con estrema attenzione la situazione di Lorenzo Pellegrini, il cui futuro alla Roma appare sempre più incerto. Mercato Inter, ipotesi Pellegrini a parametro zero. Secondo quanto riportato dal giornalista Filippo Biafora su Il Tempo, la trattativa per... 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, sondaggio per Pellegrini a parametro zero: le ultime e cosa filtra sulla volontà del centrocampista Articoli correlati Leggi anche: Frattesi ancora in panchina, cosa filtra verso Inter Pisa: le ultime sul centrocampista Icardi Juve, più di un semplice sondaggio per l’attaccante del Galatasaray: cosa filtra a un giorno dalla fine del mercatoOsimhen Juve, si complica la strada per il nigeriano? Un altro club è fortemente interessato a lui. Mercato InterSorpresa Ausilio! Blocca un Parametro Zero! Romano Conferma! Tutti gli aggiornamenti su Mercato Inter Temi più discussi: Inter, a Londra Ausilio pensa anche alla difesa. Sondaggio per un top: Può essere un’occasione; L'Inter si muove per il mercato 2026: caccia a Stankovic con Vicario in pole per la porta; E’ già mercato: Genoa, occhi su Tonoli difensore goleador. Inter e Torino su Ostigard e Martin; Mercato Inter, la confessione di Lautaro Martinez preoccupa i tifosi. Inter, a Londra Ausilio pensa anche alla difesa. Sondaggio per un top: Può essere un’occasioneIn occasione della gara di Champions tra Tottenham e Atletico Madrid, c'è stata anche l'occasione di approfondire alcuni discorsi di mercato ... msn.com Inter, la lista di mercato della prossima stagione: da Perrone a Ostigard, chi piace ai nerazzurriPescare italiano, di solito, funziona bene. Italiano nel senso di campionato, non necessariamente di passaporto. E l’Inter, in questi anni, per costruire un organico sempre competitivo, ha saputo indi ... msn.com Mercato, l’Inter ha scelto il colpo: di recente Ausilio ha visionato dalla tribuna… - facebook.com facebook L’Inter oltre Bastoni Possibile derby di mercato per Gila della Lazio x.com