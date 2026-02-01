Icardi Juve più di un semplice sondaggio per l’attaccante del Galatasaray | cosa filtra a un giorno dalla fine del mercato
La Juventus sta pensando seriamente di riportare Mauro Icardi in Serie A. A un giorno dalla fine del mercato, i dirigenti stanno valutando questa possibilità, anche dopo le difficoltà per Kolo Muani. La scelta non è ancora definitiva, ma l’idea di riavere l’attaccante del Galatasaray torna a fare rumore. Spalletti sembra aperto a questa ipotesi, e ora la palla passa alla dirigenza bianconera.
Icardi Juve, la dirigenza valuta il clamoroso ritorno in Serie A dell’argentino dopo le difficoltà per Kolo Muani: l’apertura di Spalletti. Le vie del calciomercato sono infinite e spesso conducono a destinazioni che sembravano impensabili fino a poche ore prima. Mentre le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la chiusura delle trattative, la Juventus si trova a dover gestire la complicata situazione legata alla ricerca della punta centrale. Con la pista che porta a Randal Kolo Muani che si è fatta terribilmente in salita a causa delle resistenze del Tottenham, la dirigenza ha deciso di virare con decisione su un nome capace di infiammare la piazza e dividere l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Icardi Juve
Icardi Juve, sondaggio dei bianconeri per l’argentino del Galatasaray: le ultimissime sulla trattativa
La Juventus ha fatto un sondaggio per Mauro Icardi, attaccante del Galatasaray.
Sulemana Juve: sondaggio dei bianconeri per l’attaccante dell’Atalanta. Qual è la situazione e cosa filtra sul possibile colpo
La Juventus sta valutando seriamente l’ipotesi di acquistare Sulemana dall’Atalanta.
Ultime notizie su Icardi Juve
Argomenti discussi: Spalletti e l'elogio a Icardi: Uno dei più forti, nel sangue ha...; La neve, Osimhen e...Icardi: quanti fantasmi per la Juve e Spalletti contro il Gala!; Champions: la Juve affronta il Galatasaray ai playoff, Spalletti ritrova Osimhen...e Icardi; Juve-Galatasaray in Champions: Osimhen, Icardi, l'ex e tante facce da Serie A ricordando la neve...
Chiellini, tutta la verità su Icardi e Kolo Muani alla Juve: Vlahovic non tornerà presto...Il dirigente bianconero fa il punto sul mercato: Boga conosce il campionato italiano, Holm è affidabile. Poi sulle ... corrieredellosport.it
Icardi-Juve, clamoroso! L'ultimo scenario per l'attacco 'chiamato' da... SpallettiLa dirigenza bianconera avrebbe avviato i contatti col Galatasaray, prossimo avversario in Champions, per l'argentino ex Inter: i dettagli ... tuttosport.com
#Chiellini, tutta la verità su Icardi e Kolo Muani alla #Juve: "Vlahovic non tornerà presto..." x.com
MAURO ICARDI ALLA JUVE Chiellini fa chiarezza a DAZN e spiega che lo stato della trattativa non è mai stato avanzato Mateta escluso per costi, Kolo Muani invece è ancora un giocatore del Tottenham. La Juve è alla ricerca dell'attaccante, Vlahovic ne - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.