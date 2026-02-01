La Juventus sta pensando seriamente di riportare Mauro Icardi in Serie A. A un giorno dalla fine del mercato, i dirigenti stanno valutando questa possibilità, anche dopo le difficoltà per Kolo Muani. La scelta non è ancora definitiva, ma l’idea di riavere l’attaccante del Galatasaray torna a fare rumore. Spalletti sembra aperto a questa ipotesi, e ora la palla passa alla dirigenza bianconera.

Icardi Juve, la dirigenza valuta il clamoroso ritorno in Serie A dell’argentino dopo le difficoltà per Kolo Muani: l’apertura di Spalletti. Le vie del calciomercato sono infinite e spesso conducono a destinazioni che sembravano impensabili fino a poche ore prima. Mentre le lancette dell’orologio corrono inesorabili verso la chiusura delle trattative, la Juventus si trova a dover gestire la complicata situazione legata alla ricerca della punta centrale. Con la pista che porta a Randal Kolo Muani che si è fatta terribilmente in salita a causa delle resistenze del Tottenham, la dirigenza ha deciso di virare con decisione su un nome capace di infiammare la piazza e dividere l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Icardi Juve, più di un semplice sondaggio per l’attaccante del Galatasaray: cosa filtra a un giorno dalla fine del mercato

