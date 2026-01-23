Frattesi ancora in panchina cosa filtra verso Inter Pisa | le ultime sul centrocampista
Frattesi resta in panchina anche nella partita tra Inter e Pisa. Le ultime indiscrezioni indicano che il centrocampista classe 1999 non sarà impiegato dall'inizio. La decisione sembra confermare la gestione delle sue presenze in questa fase, senza indicazioni di un immediato inserimento tra i titolari.
Inter News 24 Frattesi non troverà spazio dal primo minuto neanche in casa contro il Pisa, cosa filtra sul classe 1999. Il clima attorno alla Beneamata si fa rovente non solo per l’imminente sfida di San Siro, ma anche per le dinamiche interne che riguardano uno dei profili più discussi della rosa. Questa sera, in occasione del match contro il Pisa, valido per il ventiduesimo turno di Serie A, Davide Frattesi siederà ancora una volta in panchina. Una scelta che conferma le attuali gerarchie di Cristian Chivu, il tecnico rumeno ed ex difensore centrale che, dal suo insediamento nel giugno 2025, ha puntato su un equilibrio tattico molto rigido a metà campo. 🔗 Leggi su Internews24.com
Frattesi verso l’addio a gennaio? Le ultime da Matteo Moretto sul futuro del centrocampista nerazzurroSecondo le ultime notizie, Matteo Moretto ha segnalato la possibilità che Davide Frattesi lasci l’Inter nel mercato di gennaio.
Frattesi tra campo e mercato: lo scambio che vuole fare l’InterFrattesi le ultime con lo scambio che l'Inter è pronta a chiudere subito. Ecco tutti i dettagli di Calciomercato.it ... calciomercato.it
Sky - Riposo per Bastoni, giocherà Carlos Augusto. Frattesi ancora una volta in panchinaNovità dell'ultimo minuto per la difesa dell'Inter in vista della partita contro l'Udinese: come riferisce Sky Sport, osserverà un turno di riposo Alessandro Bastoni, con Carlos Augusto che agirà da b ... msn.com
Possibile nuova panchina per Davide Frattesi contro il Pisa Il centrocampista nerazzurro è partito fin qui solo 4 volte dal primo minuto, e con ogni probabilità anche nella sfida di questa sera non dovrebbe far parte dei titolari Dopo gli ultimi spezzoni positi - facebook.com facebook
Frattesi in panchina anche con le women @Inter_Women x.com
