Nel mercato dell'Inter, arrivano conferme sul forte interesse per Koné. Tuttavia, la Roma ha fissato il prezzo a oltre 40 milioni di euro e non sembra intenzionata a fare sconti. Massara ha comunicato chiaramente questa posizione, mentre Marotta e Ausilio sono coinvolti nelle trattative. La situazione rimane in evoluzione e nessuna decisione definitiva è stata ancora presa.

Inter News 24 Mercato Inter, piovono conferme sul forte interesse per Koné ma la Roma non fa sconti: servono oltre 40 milioni di euro. L'interesse dell' Inter per Manu Koné non è mai svanito, anzi, si è consolidato come una priorità assoluta per il centrocampo del futuro. Dopo il tentativo fallito nell'agosto 2025, il francese resta l'obiettivo numero uno di Cristian Chivu e della dirigenza nerazzurra, pronti a tornare alla carica per rinforzare una rosa che sta già dominando la Serie A con 67 punti in classifica.

© Internews24.com - Mercato Inter, conferme totali su Kone ma Massara non fa sconti: messaggio chiaro a Marotta e Ausilio

