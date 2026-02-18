Pugno a un carabiniere poi fugge per le scale e precipita nel vuoto Ora è in prognosi riservata
La Spezia, 18 febbraio 2026 – E’ in prognosi riservata il ragazzo di 24 anni della Spezia che nel tentativo di sfuggire ad un controllo del carabinieri è caduto per le scale ed ha fatto un volo di 10 metri. Il giovane è stato trovato in possesso di diversi grammi di droga, cocaina e hashish, ma ora si trova ricoverato in condizioni molto gravi all’ospedale San Martino. Il controllo finito male. I carabinieri si sono presentati a casa sua per un controllo. Il giovane, alla vista del militari, avrebbe colpito uno dei carabinieri con un pugno al volto nei pressi dell'ingresso di casa per poi imboccare le scale nel tentativo di darsi alla fuga. 🔗 Leggi su Lanazione.it
