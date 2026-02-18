Donna precipita nel Tevere e viene salvata dai vigili del fuoco | è in prognosi riservata video
Una donna è caduta dal Ponte Sisto nel Tevere e si trova ora in prognosi riservata. La polizia ha confermato che l’incidente è avvenuto questa mattina, probabilmente a causa di un malore improvviso. I vigili del fuoco sono intervenuti subito, riuscendo a salvarla prima che l’acqua la trascinasse troppo lontano. Un passante ha filmato parte del salvataggio, mostrando i soccorritori che la tirano fuori dall’acqua.
Una donna è caduta da Ponte Sisto, precipitando a picco nel Tevere: per fortuna, a soccorrerla, sono arrivati tempestivamente i pompieri. La forte corrente ha concesso il suo recupero verso ponte Marconi, dove il nucleo dei soccorritori è riuscito a portarla sul gommone e a praticare le manovre salvavita. Poi è stata trasferita sulla banchina dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 per la rianimazione e il trasporto all’ospedale. Sulla scena erano presenti anche le forze dell’ordine. Secondo le notizie disponibili, la donna ha 76 anni ed è originaria della provincia salernitana, anche se ormai vive a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
