Donna precipita nel Tevere e viene salvata dai vigili del fuoco | è in prognosi riservata video

Una donna è caduta da Ponte Sisto, precipitando a picco nel Tevere: per fortuna, a soccorrerla, sono arrivati tempestivamente i pompieri. La forte corrente ha concesso il suo recupero verso ponte Marconi, dove il nucleo dei soccorritori è riuscito a portarla sul gommone e a praticare le manovre salvavita. Poi è stata trasferita sulla banchina dove ad attenderla c’erano i sanitari del 118 per la rianimazione e il trasporto all’ospedale. Sulla scena erano presenti anche le forze dell’ordine. Secondo le notizie disponibili, la donna ha 76 anni ed è originaria della provincia salernitana, anche se ormai vive a Roma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

