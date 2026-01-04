Mens Sana all’assalto dell’Etrusca San Miniato Coach Vecchi | Partita importante e delicata

Alle 18, la Mens Sana affronta l’Etrusca San Miniato in una partita importante, secondo quanto dichiarato da coach Vecchi. La squadra senese punta a iniziare il 2026 con una prestazione positiva, tenendo alta la concentrazione in vista del derby contro il Costone, in programma sabato prossimo. Un confronto che rappresenta un passo importante nel percorso di questa stagione.

Torna in campo oggi alle 18 contro l’Etrusca Basket San Miniato la Note di Siena che vuole iniziare il 2026 col piede giusto e prepararsi al meglio per il derby di sabato prossimo contro il Costone. "Sappiamo che si tratta di una partita importante – ha detto coach Federico Vecchi (nella foto) alla vigilia –. So di essere ripetitivo, ma è sicuramente una gara delicata per due motivi principali: arriva dopo una sconfitta e dopo una pausa, seppur breve. Da Cecina è rimasto un po’ di rammarico, che dobbiamo trasformare in energia positiva. Inoltre, le partite dopo una pausa sono sempre particolari: si perde un po’ il ritmo e c’è curiosità nel vedere che tipo di segnali darà la ripartenza nel 2026. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

