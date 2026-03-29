Meloni valuta il voto anticipato | Il rischio è finire come una salsiccia sulla brace

Il governo sta considerando l’ipotesi di un voto anticipato, mentre si intensificano le discussioni sui rischi di un prolungamento della legislatura. Dopo un rallentamento sulla consultazione referendaria, si moltiplicano le tensioni politiche e le preoccupazioni di un possibile logoramento nel periodo che precede la fine naturale del mandato. Le autorità hanno espresso preoccupazione per le conseguenze di un eventuale prolungamento della situazione politica.

Dopo la recente battuta d’arresto sul fronte referendario, cresce la preoccupazione per un possibile logoramento politico nei mesi che separano il governo dalla naturale scadenza della legislatura. All’interno di Fratelli d’Italia circola una metafora efficace, attribuita al sottosegretario Giovanbattista Fazzolari: il rischio sarebbe quello di “finire come una salsiccia sulla brace”, ovvero subire un lento consumo di consenso nel tempo. Un’immagine che riflette il clima di cautela e tensione che si respira nei piani alti della maggioranza. Il premier Giorgia Meloni ne ha discusso direttamente con i vice premier Antonio Tajani e Matteo Salvini, prima separatamente e poi durante una cena informale nella sua residenza romana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Meloni valuta il voto anticipato: “Il rischio è finire come una salsiccia sulla brace” Articoli correlati Leggi anche: Referendum sulla Giustizia e poi voto anticipato: Meloni potrebbe far tornare l’Italia alle urne nel 2026 Meloni tira dritto e niente voto anticipato. Ok alla Lega sull'autonomia, tensioni con Forza Italia sulla legge elettoralePulizia fatta per dare un segnale dopo la pesante e dolorosa sconfitta al referendum sulla riforma della giustizia di qualche giorno fa. Una selezione di notizie su Meloni valuta Temi più discussi: Meloni valuta scenari dopo il referendum: voto anticipato tra ipotesi; La Giornata Parlamentare. Meloni valuta ogni scenario, voto anticipato in arrivo?; Caso Delmastro, dopo il referendum Meloni valuta ogni mossa: sul tavolo anche le dimissioni del sottosegretario alla Giustizia - Indiscreto; Meloni valuta gli scenari tra gli ostacoli della legge elettorale e la suggestione del voto anticipato. Meloni valuta gli scenari dopo sconfitta nel referendum: sul tavolo anche voto anticipatoLeggi su Sky TG24 l'articolo Meloni valuta gli scenari dopo sconfitta nel referendum: sul tavolo anche voto anticipato ... tg24.sky.it La Giornata Parlamentare. Meloni valuta ogni scenario, voto anticipato in arrivo?Meloni valuta ogni scenario, parla con Mattarella e prende il Turismo a interim Sono ore di delicate riflessioni a Palazzo Chigi; Giorgia Meloni assume ad interim la guida del Ministero del turismodop ... key4biz.it Dopo le dimissioni di Daniela Santanchè, Giorgia Meloni valuta i possibili successori: si apre il totonomi al ministero del Turismo >> https://buff.ly/Pp9ubfn - facebook.com facebook Santanchè verso addio a FdI, ex ministro valuta ingresso in Futuro Nazionale con Vannacci dopo scomunica di Meloni - RUMORS x.com