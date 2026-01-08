Referendum sulla Giustizia e poi voto anticipato | Meloni potrebbe far tornare l’Italia alle urne nel 2026

Il referendum sulla Giustizia, promosso dal sottosegretario Fazzolari, potrebbe fungere da indicatore dei sentimenti degli italiani e influenzare le decisioni politiche future. In particolare, si ipotizza un possibile voto anticipato nel 2026, che potrebbe portare l’Italia alle urne. Questa strategia mira a valutare il sostegno pubblico prima di intraprendere ulteriori passaggi politicamente rilevanti, nel rispetto delle procedure democratiche e delle tempistiche istituzionali.

L'idea sarebbe del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, che vorrebbe utilizzare il referendum sulla separazione delle carriere come termometro dei consensi in Italia. Una decisione rischiosa che però potrebbe cogliere alla sprovvista le opposizioni e garantire un secondo mandato al governo di Giorgia Meloni. Voto anticipato dopo il referendum, l'idea di Fazzolari in caso di vittoria; Il referendum sulla riforma costituzionale della magistratura ordinaria. Opinioni a confronto.; Dal referendum alle comunali: su cosa saranno chiamati a votare gli italiani nel 2026; Il voto dopo la crisi. Alle urne a maggio. Politica anno zero . Primarie, nomi e civici. Verso il referendum il 22 marzo, Mossa per anticipare il quesito bis - La pagina che tiene il conto delle firme raccolte per chiedere il referendum costituzionale segna quota 239mila sottoscrizioni.

Il referendum sulla riforma della giustizia si voterà in due giorni, ma non sono ancora state decise le date - Si voterà in due giorni per il referendum confermativo della riforma costituzionale della giustizia, e non solo in uno come è stato sempre finora in Italia per i referendum e come è previsto dalla leg ... ilpost.it

Referendum, quasi 200mila firme in 12 giorni contro la riforma Nordio. Conte: “Legge pro-casta, continuiamo così” - Ma i promotori ribadiscono: "Se il governo forzerà per anticipare il voto ricorreremo al Tar" Per il ... ilfattoquotidiano.it

Che anno aspetta Giorgia Meloni Consenso, economia, referendum giustizia. Sul @FT qualche mia analisi – grazie @AmyKazmin x.com

REFERENDUM GIUSTIZIA SI firma votare NO https://firmereferendum.giustizia.it/referendum/open/dettaglio-open/5400034 CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Cgil Emilia Romagna | Collettiva - facebook.com facebook

