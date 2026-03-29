Si è svolto un vertice tra i leader dei principali partiti del centrodestra presso la residenza della premier. L'incontro, descritto come una riunione di routine, aveva l'obiettivo di fare il punto sulle strategie politiche e pianificare i prossimi passi dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. La riunione ha coinvolto i rappresentanti di tre forze politiche di rilievo nell'area di governo.

Una delle «riunioni di routine» per «fare il punto». Ma anche, inevitabilmente, un incontro per segnare i prossimi passi della ripartenza del centrodestra dopo la sconfitta al referendum sulla giustizia. Dopo giorni di caos, la maggioranza serra le fila con un vertice informale tra le «tre punte» dell'esecutivo, nella casa romana della premier Giorgia Meloni. Al tavolo, venerdì sera, oltre alla presidente del Consiglio, ci sono Matteo Salvini e Antonio Tajani. Un segnale di compattezza, in vista delle prossime sfide. Un confronto in due tempi tra i leader: prima un breve scambio di opinioni a margine del Consiglio dei ministri che ha approvato il decreto Fiscale, quindi la cena a casa della premier. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Meloni, Tajani e Salvini: vertice per la ripartenza a casa della premier

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