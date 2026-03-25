Giuseppe Cruciani ha commentato la crisi del governo Meloni, suggerendo tre interventi fondamentali. Ha indicato come priorità il settore fiscale, la sicurezza e un possibile rimpasto di governo. Cruciani ha espresso le sue raccomandazioni in relazione alle sfide politiche attuali, senza entrare nel merito di altre questioni o proporre soluzioni alternative.

Giuseppe Cruciani consiglia a Giorgia Meloni tre mosse per salvare il Governo. Il risultato del referendum non si ferma soltanto alla bocciatura della riforma, le conseguenze si stanno facendo sentire attraverso dimissioni e richieste di dimissioni. Ma secondo Cruciani, senza un cambiamento, Meloni perderà anche le elezioni. Dovrebbe quindi tornare sui temi per i quali è stata eletta: Fisco, sicurezza e rimpasto. Cruciani: Meloni perderà le elezioni Secondo Giuseppe Cruciani, Giorgia Meloni perderà le elezioni “senza un colpo d’ala”. Significa, dice, tre cose: mettere mano al Fisco, alla questione sicurezza e il rimpasto del governo. Sono questi i temi per i quali Meloni è stata eletta e sono i temi sui quali gli italiani si aspettavano risultati e “i risultati non ci sono”, ha spiegato il conduttore de La Zanzara di Radio 24. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cruciani suggerisce le tre mosse a Meloni per salvare il Governo: "Fisco, sicurezza e rimpasto"

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