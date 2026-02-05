Salvini attacco durissimo a Vannacci | Vale meno di Renzi Meloni e Tajani non lo voglio

Matteo Salvini ha lanciato un attacco diretto contro Vannacci durante la trasmissione Otto e mezzo su La7. Il leader della Lega ha detto chiaramente che non vuole più Vannacci nel centrodestra e ha aggiunto che vale meno di Renzi, Meloni e Tajani. Salvini ha usato parole dure e senza giri di parole, sottolineando la sua posizione netta sulla questione.

Matteo Salvini, leader della Lega e vicepremier nonché ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, è intervenuto a Otto e mezzo su La7, affrontando temi di attualità politica e casi recenti legati al centrodestra. Il riferimento principale è stato all'ex parlamentare Vannacci, recentemente al centro di polemiche per il suo allontanamento dal partito e i tentativi di alleanza con altre forze politiche. Secondo Salvini, la posizione di Vannacci è marginale: «Uno esce da un partito che è al governo perché il governo non fa abbastanza e poi vuole allearsi? È lui che si è messo fuori dal centrodestra, meno di Renzi e Calenda.

Matteo Salvini attacca duramente Vannacci, criticando le sue mosse politiche.

In un contesto di tensioni politiche e internazionali, Matteo Renzi invita la Premier Giorgia Meloni a mantenere un tono più equilibrato, soprattutto riguardo alle dichiarazioni sulla politica estera e le opposizioni.

