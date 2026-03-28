Il governo affronta un momento complesso, con le tensioni interne che si sono accentuate dopo la sconfitta nel referendum. Successivamente, alcuni ministri hanno presentato le dimissioni, che sono state accettate dal presidente del consiglio. Nel frattempo, si apre uno scenario con possibili elezioni anticipate, mentre i vicepremier si riuniscono per discutere della situazione politica.

Prima la disfatta al referendum, poi le dimissioni chieste e ottenute da Delmastro, Bartolozzi e Santanchè. Le tensioni in Forza Italia che portano alla ‘sfiducia’ del capogruppo al Senato Maurizio Gasparri, i silenzi della Lega e, sullo sfondo, il nodo della legge elettorale che martedì approda in commissione alla Camera. Quella che si chiude è una settimana di fibrillazioni per la premier Giorgia Meloni e la sua maggioranza. Dopo aver assunto l’interim al Turismo, la presidente del Consiglio presiede il Consiglio dei ministri per dare via libera al dl Fisco, che non manca di suscitare polemiche soprattutto tra le imprese. Poi, in serata,... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni tra tensioni e spettro voto, vertice con i vicepremier

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Ma il vertice…non era meglio se Meloni lo faceva direttamente con Marina B. e Vannacci #sischerza #manontroppo x.com