Meloni | Il Decreto Sicurezza funziona tutela chi manifesta pacificamente

Il premier ha dichiarato che il Decreto Sicurezza ha prodotto risultati positivi e che contribuisce a tutelare chi manifesta in modo pacifico. Ha commentato un’operazione delle forze dell’ordine portata a termine di recente, senza specificare dettagli. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute di misure di sicurezza e di ordine pubblico, con attenzione alle attività di controllo e tutela dei cittadini.

Il premier Giorgia Meloni ha commentato l’operazione delle forze dell’ordine che ha portato al fermo preventivo di 91 soggetti legati all’area anarchica, arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata in memoria dei due anarchici morti il 19 marzo nell’esplosione di un ordigno che stavano confezionando. Secondo la presidente del Consiglio, l’episodio conferma l’efficacia del Decreto Sicurezza, sottolineando che la norma non ha l’obiettivo di limitare la libertà di manifestazione, come sosteneva parte della sinistra, ma di garantire che le proteste si svolgano in modo pacifico e nel rispetto della Costituzione. “È in questa direzione che il Governo continuerà a muoversi”, ha aggiunto Meloni, evidenziando la necessità di fornire più strumenti per la sicurezza e maggiori tutele per chi vuole manifestare senza violenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Meloni: “Il Decreto Sicurezza funziona, tutela chi manifesta pacificamente” Articoli correlati Decreto Sicurezza, manca l’intesa: slitta di un giorno il consiglio dei ministri. La Lega insiste sulla cauzione per chi manifesta: «Chi sbaglia paga»Slitta di un giorno il Consiglio dei ministri con cui il governo intende approvare il nuovo decreto Sicurezza. Più reati per punire chi manifesta, migranti e minorenni: ecco il nuovo ddl Sicurezza del governo MeloniAnnunciato nelle scorse settimane, ora il testo di un nuovo ddl Sicurezza è vicino al via libera da parte del governo Meloni. Decreto sicurezza: scudo penale e fermo preventivo per i manifestanti Aggiornamenti e contenuti dedicati a Decreto Sicurezza Temi più discussi: Decreto sicurezza, emendamenti trasversali sui coltelli; Decreto sicurezza, FdI dà un'altra stretta. Cpr come carceri, aggravanti sui coltelli, vernice e spray alla Polizia; Emendamenti trasversali per escludere i coltelli da caccia dalle restrizioni; Furti e città sicure, la polizia locale attende un decreto dal 2008. Meloni: 'Il decreto sicurezza funziona, lo conferma il fermo dei 91 anarchici'Il Decreto Sicurezza funziona. Il fermo preventivo disposto per 91 soggetti dell'area anarchica, ritenuti pericolosi e arrivati a Roma per una manifestazione non autorizzata dalla Questura in memoria ... ansa.it Torino: Montaruli (Fd'I), prima tra le grandi Città a dare attuazione al Decreto SicurezzaTorino è la prima tra le grandi città a dare attuazione al Decreto Sicurezza. Il Governo Meloni, il Ministro Piantedosi e il Prefetto ... agenzianova.com Meloni: 'Il decreto sicurezza funziona, lo conferma il fermo dei 91 anarchici a Roma'. La premier: "Non limita la libertà di manifestare, ma tutela chi lo fa civilmente" #ANSA - facebook.com facebook Più poteri alla polizia e giro di vite su armi e cortei: i punti del decreto Sicurezza x.com