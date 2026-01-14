Più reati per punire chi manifesta migranti e minorenni | ecco il nuovo ddl Sicurezza del governo Meloni
Il nuovo ddl Sicurezza del governo Meloni, recentemente annunciato, si propone di introdurre misure più severe per chi manifesta, migranti e minorenni. Il testo, attualmente in fase di approvazione, mira a rafforzare le normative in materia di sicurezza e ordine pubblico. Questa proposta legislativa rappresenta un passaggio importante nel quadro delle politiche di sicurezza adottate dall'esecutivo.
Annunciato nelle scorse settimane, ora il testo di un nuovo ddl Sicurezza è vicino al via libera da parte del governo Meloni. Nel testo ci sono norme contro le cosiddette "baby gang", ma soprattutto moltissimi provvedimenti per punire chi manifesta. Previsto anche lo scudo penale, pensato soprattutto per gli agenti di polizia, e regole più severe per persone migranti e Ong. 🔗 Leggi su Fanpage.it
